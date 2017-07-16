Почему возникает одышка и как действовать?
Одним из эффективных средств, которые помогут при одышке является лук. Для того, чтобы приготовить лекарственное средство из этого продукта вам понадобится одна натертая на терке луковица, которую следует залить стаканом кипятка и настаивать в течение пол часа. Смесь следует процедить и пить трижды в день по одной столовой ложке.
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Действенным средством против одышки является и чеснок. Для приготовления средства против одышки чеснока следует очистить сто грамм чеснока и измельчить их в кашицу. Смесь следует залить соком шести лимонов, закрыть и завязать горлышко емкости марлей.
Приготовленную смесь следует настаивать в течение 24 дней. Перед употреблением средство следует хорошо взболтать. Одну чайную ложку средства следует добавить в половину стакана воды и выпить перед сном.
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