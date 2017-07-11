Почему возникает кровотечение во втором и третьем триместре беременности
Несколько причин кровотечения и этом сроке беременности сообщает сайт Наша мама.
Отслойка плаценты
Если вы ощущаете сильную боль внизу живота, ваши выделения со сгустками крови, это может быть начало отслойки плаценты – состояния, опасного как для малыша, так и для мамы.
Предлежание плаценты
В норме плацента располагается ближе к дну матки по задней или передней стенке, но в редких случаях «опускается» вниз, полностью закрывая зев матки, что исключает возможность родов естественным путем. Предыдущие беременности, особенно те, которые заканчивались кесаревым сечением увеличивают вероятность передлежанняплаценти. Если у вас с таким диагнозом началось кровотечение – немедленно в роддом!
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Разрыв стенки матки
Такое может произойти, если между операцией кесарева сечения и следующей беременностью прошло меньше двух лет. Швы на матке слабые и могут не выдержать растущего плода. Срочная госпитализация!
Предлежание сосудов vasa previa
Редкая патология, когда сосуды пуповины или плаценты располагаются в шейке матки под ребенком. Абсолютное показание к операции кесарева сечения. Если у вас диагностировали vasa previa, при малейших кровянистых выделениях собирайтесь в роддом! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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