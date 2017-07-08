Почему возникает дискомфорт во время секса?
08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Воспалительные процессы
Причиной воспаления в органах малого таза могут быть не только инфекции, но и банальное переохлаждение. В этом случае гинеколог назначает соответствующее лечение, иногда с применением антибиотиков.
Отсутствие прелюдий
Недостаточное количество предварительных ласк со стороны партнера, введение полового члена без подготовки партнерши, может быть причиной болей даже у абсолютно здоровой женщины.
Недостаточное возбуждение
Партнер может быть ласковый и внимательный, но если женщина по понятным только ей причинам, не испытывает к нему влечения, или в данный момент времени не готова к совокуплению, секс также может сопровождаться неприятными ощущениями.
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