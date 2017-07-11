Почему возникает боль в груди?
1. Мастодинія циклическая
Самый распространенный и знакомый почти каждой девушке вид боли в сосках – предменструальный. Из-за резкого повышения пролактина и прогестерона перед месячными происходит задержка воды и электролитов в организме. Нежные молочные железы также участвуют в этом процессе. Набухание тканей вызывает сдавливание нервных окончаний и отечность сосков, что вызывает болевые ощущения.
2. Изменение гормонального фона
Часто боли в сосках вызваны скачками гормонального фона женщины. Такая ситуация может быть вызвана рядом причин, среди которых нарушения в работе определенных желез в организме (щитовидной и т.д.), проблемы с надпочечниками, нервной системой либо гипофизом. Также сбой гормонов может вызвать сильное эмоциональное потрясение.
3. Гормональные контрацептивы
Если ты принимаешь противозачаточные таблетки и при этом чувствуешь боли в сосках – это тревожный сигнал. Тебе необходимо проконсультироваться с врачом, возможно, дозировка или сами таблетки тебе не подходят. При появлении других симптомов нужно назначить УЗИ и ряд дополнительных анализов.
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