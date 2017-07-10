Почему во время сна немеют руки?

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Немеют руки

Внешние причины

· Неудобная поза во сне

Если ваши ладони подняты над телом, находятся под подушкой, они могут затекать. Дело в том, что вся сердечно-сосудистая система работает в замедленном режиме, поэтому поступление крови замедляется. Не спите на боку, придавив телом руку, не засовывайте сильно под голову. При изменении позы, покалывания проходят.

· Жесткая подушка

Если подушка слишком большая, давит на шею и позвоночник, нарушается кровообращение. В результате нарушается приток крови к пальцев, ладонях, они теряют чувствительность. Замените подушку на более мягкую и низкую. Если есть возможность и желание, приобретите специальную ортопедическую подушку, она имеет валик для головы. Такая конструкция обеспечит правильное положение тела во сне и нормальное кровообращение.

· Неудобная пижама

Если пижама узкая или неудобная, это может вызвать онемение рук, ощущение покалывания и сдавливания. Причина может скрываться в жестких выступающих швах, оборках на рукавах и т.д. Выбирайте пижаму из натуральных тканей и свободную.

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