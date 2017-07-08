Почему вам так подходит соленая пища?
1. Напряжение
Надпочечники ответственны за высвобождение кортизола. Этот гормон помогает регулировать кровяное давление и реакцию вашего организма на стресс. Исследования показывают, что люди с более высоким уровнем натрия высвобождают более низкие уровни кортизола во время стрессовых периодов. Жажда соли может быть одним из способов, которым ваше тело пытается справиться с необычным стрессом.
2. Синдром Бартера
Люди с синдромом Барттера не могут реабсорбировать натрий. Любой натрий, который они едят, теряется через мочу. Это означает, что они хронически низкие на натрієвому уровне. Эта группа заболеваний почек присутствует при рождении, поэтому симптомы появляются рано.
3.Беременность
Ожидания матери часто испытывает рвоту и диарею, как ранний признак беременности. Оба условия могут легко привести к обезвоживанию. Когда вы обезвожены, ваше тело жаждет соли, чтобы помочь вам справиться с дисбалансом.
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