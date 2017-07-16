Почему у женщин растут усы?
Гормональный дисбаланс
Быстрый рост волос над верхней губой и на подбородке говорит о гормональное нарушение в вашем организме. Чаще всего, это различные заболевания эндокринной системы, выявить которые можно с помощью специалиста.
Прием противозачаточных препаратов
Употребление противозачаточных таблеток приводит к увеличению в организме женщины мужского гормона, что вызывает рост лишних волос. чтобы убедиться, действительно ли это так необходимо сдать анализ на гормоны.
Климакс и наследственность
Усы у женщин могут расти в период сбоев в организме, которые происходят с наступлением климакса. А также наследственный фактор, если ваша мама или бабушка сталкивалась с этой проблемой.
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