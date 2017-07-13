Почему у младенцев возникает запор

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Вероятные причины запора у грудничков в нашем материале. Сообщает сайт Наша мама.

Твердая пища.
Не удивляйтесь, если у ребенка начинается легкий запор, когда она начинает есть твердую пищу. Это часто происходит из-за низкого содержания клетчатки в зерне риса – типичного первого прикорма. Запор также может наступить в результате отказа от грудного молока, так как это иногда приводит к обезвоживанию организма.

Искусственное вскармливание.
Исключительно грудное кормление редко приводит к запору у грудничка. В нем отлично сбалансированы жиры и белки, поэтому стул мягкий – даже, если происходит раз в несколько дней. Если рацион ребенка состоит из детского питания, то вполне возможно, что какой-то элемент смеси вызывает запор. При содержании протеина в смеси запор у грудничка возникает крайне редко (не смотря на бытующее мнение, железо, содержащееся в детском питании, не вызывает запор у младенцев).

Обезвоживание.
Если организм ребенка обезвожен, он начнет накапливать влагу из всего, что в него поступает – а также из отходов в кишечнике. В результате у ребенка возникает твердый, сухой стул.

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Заболевания.
Такое случается редко, но запор у ребенка может быть вызван и заболеванием, таким как гипотиреоз, ботулизм, а также некоторыми пищевыми аллергиями и нарушением обмена веществ. Редко, запор у новорожденных возникает вследствие болезни Гиршпрунга, состоянием, вызванным врожденным дефектом, который предотвращает нормальное функционирование кишечника ребенка.

Если, по вашему мнению, причины, связанной с питанием, в болезненного стула у ребенка нет, обратитесь к врачу за возможное заболевание. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: uaua.info

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