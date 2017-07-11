Почему ты никак не можешь выйти замуж
Главные причины твоих любовных неудач сообщает сайт Наша мама.
2. Неуверенность в себе
Срочно повышай самооценку и прекращай считать себя не очень красивой, умной, стройной и далее по списку. Когда ты уверена в себе, это видно невооруженным взглядом.
3. Лень
Само по себе ничего не получится. Возьмись за себя: если ты считаешь, что тебе нужно сбросить пару лишних килограмм – бегом в спортзал. Это сначала трудно, а потом, когда увидишь достигнутые результаты – не пожалеешь. Также неопрятный и неухоженный внешний вид уменьшает твои шансы стать воплощением мужской мечты. Не ленись ухаживать за собой.
4. Боязнь говорить о свадьбе
И зря. Не бойся заговорить с избранником о свадьбе. Если ваши с ним отношения гармоничные, то дай ему знать о твоих желаниях.
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5. Карьера
Работа, работа и еще раз работа. Забудь о свадьбе, выходи замуж за работу. Не понравилась совет, найди время для личной жизни. Всю себя любимому делу не сделаешь, а жизнь не тае уж и длинные.
6. Обида на мужской пол
Достаточно обоснованная временем причина. Однако ты тоже можешь быть не во всем идеальна. У каждого свои преимущества и недостатки. А ты просто еще не встретила того единственного или уже успела разочароваться в ком-то. Но не все же одинаковые. Дай время себе и людям.
7. Самостоятельность
Речь о том, что ты все предпочитаешь делать сама. Потому что слишком гордая, самостоятельная и прочее. Ты не просишь мужчин о помощи, поэтому все заботы берешь на себя. Позволяй мужчинам чувствовать себя сильными и нужными. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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