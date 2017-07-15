Почему стоит выходить замуж после 30 лет
В этом есть смысл, ведь тогда вы полностью готовы к семейной жизни, сообщает сайт Наша мама.
Ты знаешь себя лучше, чем раньше
У тебя стабильная работа и устойчивый круг общения, так что партнер не определяет тебя как личность. Это снижает давление в отношениях. В тридцать лет ты понимаешь, чего хочешь от жизни, тебе проще принимать жизненные решения и ты знаешь, какой партнер будет соответствовать твоим взглядам на жизнь.
Ты не повторяешь ошибок подруг
До тридцати лет ты несколько раз успеешь побыть подружкой невесты, посетить бесчисленное количество свадеб и потратить половину сбережений на чужое счастье. Благодаря этому ты будешь четко понимать, чего хочешь и не хочешь от свадьбы. Выходя замуж в двадцать, ты приглашаешь много гостей, со многими из которых в ближайшие годы перестанешь общаться. Дело совсем не в ссорах, по мере взросления способность поддерживать большое число контактов снижается. Некоторые отношения прекращаются. Выходя замуж в тридцать, ты приглашаешь более близкий круг друзей.
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У тебя более стабильное финансовое состояние
Даже самые легкомысленные 30-летние знают об управлении финансами более, чем 20-летние. Скорее всего, обе уже вышли из стадии голодного студенчества, поэтому лучше справишься с переходом к семейной жизни. Возможно, у каждого есть сбережения – лучше заранее обсудить, как будете ими распоряжаться. Еще один плюс женитьба после тридцати – ты сможешь позволить себе завести ребенка.
Ты не выходишь замуж за свою первую любовь
Первые влюбленности на 99% состоят из эмоций и лишены рациональности. В свое время я думала, что умру без любимого. Недавно он приезжал в мой город по делам и сделал мне предложение, в то время как дома у него осталась беременная жена. Он всегда был таким, но в те времена я носила розовые очки и он мне казался невероятным. Более поздние отношения обычно лучше балансируют между эмоциями и здравым смыслом. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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