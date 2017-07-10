Почему стоит выбирать “натуральный” кесарево сечение

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Об этом говорят акушеры. Сообщает сайт Наша мама.

Технология, которая имитирует естественные роды, улучшает эмоциональную связь между мамой и новорожденным малышом и повышает желание женщины кормить ребенка грудью. “Природный” кесарево сечение, которое еще называют “нежным”, позволяет матери видеть, как ее ребенок появляется на свет. При этом малыш рождается “в своем темпе”, его не вытаскивают врачи, как это делается при обычной операции кесарева сечения. Ребенок должен извиваться и пробиться сквозь небольшой хирургический разрез, как это было бы при естественном рождении.

Акушеры отмечают, что женщины, которые родили своих детей с помощью “нежного” кесарева, имеют лучший эмоциональный контакт со своими малышами. Американские доктора говорят, что данный метод безопасен и, при минимальном обезболивании мамы, дает возможность ребенку самостоятельно родиться. При этом, когда процесс завершен, ребенок оказывается сразу у матери на груди, с все еще не разрезанной пуповиной, тогда как во время обычного кесарева сечения, на темп новорожденного никто не обращает внимания – маме вкалывают анестезию, ребенка быстро вынимают и разрезают пуповину.

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Гинекологи отмечают, что много женщин, которые были настроены на естественные роды, но вынуждены были рожать с помощью кесарева, чувствуют себя неудачниками. А такой способ ведения операции может облегчить этот момент. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.obozrevatel.com

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