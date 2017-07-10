Почему стоит выбирать “натуральный” кесарево сечение
Об этом говорят акушеры. Сообщает сайт Наша мама.
Акушеры отмечают, что женщины, которые родили своих детей с помощью “нежного” кесарева, имеют лучший эмоциональный контакт со своими малышами. Американские доктора говорят, что данный метод безопасен и, при минимальном обезболивании мамы, дает возможность ребенку самостоятельно родиться. При этом, когда процесс завершен, ребенок оказывается сразу у матери на груди, с все еще не разрезанной пуповиной, тогда как во время обычного кесарева сечения, на темп новорожденного никто не обращает внимания – маме вкалывают анестезию, ребенка быстро вынимают и разрезают пуповину.
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Гинекологи отмечают, что много женщин, которые были настроены на естественные роды, но вынуждены были рожать с помощью кесарева, чувствуют себя неудачниками. А такой способ ведения операции может облегчить этот момент. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
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