Почему стоит быть строгой мамой для дочки

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Это поможет ей в будущем! Сообщает сайт Наша мама.

За каждой успешной женщиной стоит требовательная мать. Именно такой вывод сделала группа ученых из университета в Эссексе (Англия).

С 2004 года исследователи наблюдали за 15500 девочками в возрасте от 13 до 14 лет. И обнаружили, что сделать прекрасную карьеру смогли те, чьи матери заставляли их учиться, контролировали выполнение заданий, ограничивали развлечения и требовали хороших результатов в учебе.

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Это же исследование показало, что процент подростковых беременностей среди детей авторитарных мам ничтожно мал. Вот только исследователи ничего не говорят о том, как складываются отношения между матерями и их взрослыми дочерьми сейчас … На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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