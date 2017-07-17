Почему родителям нельзя спать с ребенком: рассказывает Комаровский
Эту информацию важно знать всем родителям, сообщает сайт Наша мама.
“Я убежден, что это абсолютно неправильно. Существует четкая, основанная на многочисленных исследованиях позиция медицинской науки: ребенок не должен спать в одной постели с взрослыми. Совместный сон увеличивает риск синдрома внезапной смерти младенца. Точка”, – пишет Комаровский.
Доктор уточняет, что в течение первого месяца жизни малыш должен спать в одной комнате с родителями. И лучше всего, если его кроватка будет стоять вплотную к кровати мамы и папы – это намного облегчит жизнь молодым родителям.
Также Комаровский написал, какой вариант совместного сна он считает лучшим: “Это когда ребенок просыпается в 7-8 утра, приходит к вам, и вы досипаєте еще часок втроем”, – пишет Евгений. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
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