Почему полезно читать книги?
09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
1. Когда мы читаем авторов, которые хорошо пишут, мы привыкаем хорошо и правильно говорить. Это одна из самых главных причин, зачем читать книги.
2. Культура человека определяется не тем, сколько книг она прочитала, а тем, сколько книг она поняла.
3. Люди, которые читают книги, всегда будут вести за собой людей, которые смотрят телевизор. Это — одна из веских причин, почему полезно читать книги.
4. Любая книга лучше, чем фильм, потому что наша фантазия безгранична — нет предела спецэффектов, которые мы можем себе представить (в отличие от фильмов).+
5. Людей можно разделить на две группы: на тех, кто читает книги, и тех, кто слушает людей, которые читают книги.
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