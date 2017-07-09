Почему полезно читать книги?

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Читать полезно

1. Когда мы читаем авторов, которые хорошо пишут, мы привыкаем хорошо и правильно говорить. Это одна из самых главных причин, зачем читать книги.

2. Культура человека определяется не тем, сколько книг она прочитала, а тем, сколько книг она поняла.

3. Люди, которые читают книги, всегда будут вести за собой людей, которые смотрят телевизор. Это — одна из веских причин, почему полезно читать книги.

4. Любая книга лучше, чем фильм, потому что наша фантазия безгранична — нет предела спецэффектов, которые мы можем себе представить (в отличие от фильмов).+

5. Людей можно разделить на две группы: на тех, кто читает книги, и тех, кто слушает людей, которые читают книги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Головная боль у ребенка: как помочь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr