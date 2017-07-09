Почему пчихологи считают телевизор опасен для детей
О трех главных проблемах, связанных с телевизором, сообщает сайт Наша мама.
В современной детской психологии широко используется теория социального научения. Доказано, что дети учатся вести себя определенным образом на основании поведения взрослых. Если ребенок регулярно видит по телевизору сцены агрессии или жестокости, вероятность того, что он начнет задирать сверстников, плохо относиться к домашним животным или агрессивно реагировать на замечания взрослых, существенно увеличивается.
До пяти лет карапузы очень плохо различают, где фантазия, а где реальная жизнь. И по этой причине воспринимают все, что видят по телевизору, как неоспоримый факт. Это относится не только к сценам насилия и жестокости, но и к стандартам красоты, социального и пищевого поведения, отношению к гаджетам.
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Десенситизація – процесс снижения чувствительности или уровня эмоционального реагирования на определенные раздражители. В психотерапии это явление используется для избавления людей от фобий. Пациента постепенно приучают к тому, что раньше вызывало у него панический страх. Так, если человек боится змей, ему предлагается сначала провести минуту перед ее изображением, потом рядом с террариумом, потом потрогать и так далее. И время контакта постоянно увеличивается. И происходит следующее: сначала уровень тревоги и страха (фобии) будет очень высоким, но через некоторое время он снизится до вполне комфортного. То же самое происходит и с ребенком: если малыш часто видит по телевизору жестокость и агрессию, он быстро к ним привыкает и начинает воспринимать как норму. В результате у него формируются определенные черты характера, в том числе склонность к жестокости. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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