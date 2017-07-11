Почему никогда не стоит сутулитись
11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Это скажется на твоей фигуре, сообщает сайт Наша мама.
Как исправить эту привычку? Тебе нужно укреплять мышцы спины, пресса специальными упражнениями 3-4 раза в неделю, и параллельно следить за осанкой. Например, отслеживать насколько у тебя прямая спина во время обычной ходьбы и как ты сидишь за компьютером.
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Полезно будет также заняться бодифлексом или йогой. За счет сочетания диафрагмального дыхания с силовой нагрузкой на проблемные участки тела, эти направления помогают выровнять спину и укрепить мышцы брюшного пресса. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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