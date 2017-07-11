Почему никогда не стоит сутулитись

magictr | 11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Это скажется на твоей фигуре, сообщает сайт Наша мама.

Те, кто сутулятся за рабочим столом, также рискуют получить повышенный процент висцерального жира и увеличенные в объеме бока. По мнению диетологов, при наличии выраженного прогиба в пояснице отток жидкости в нижней части тела ухудшается, накапливается в жировых клетках, в результате ты получаешь целлюлит и лишние сантиметры на бедрах и ягодицах.

Как исправить эту привычку? Тебе нужно укреплять мышцы спины, пресса специальными упражнениями 3-4 раза в неделю, и параллельно следить за осанкой. Например, отслеживать насколько у тебя прямая спина во время обычной ходьбы и как ты сидишь за компьютером.

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Полезно будет также заняться бодифлексом или йогой. За счет сочетания диафрагмального дыхания с силовой нагрузкой на проблемные участки тела, эти направления помогают выровнять спину и укрепить мышцы брюшного пресса. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

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