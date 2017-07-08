Почему ни в коем случае нельзя кричать на ребенка

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Это очень плохо влияет на относить ребенка и родителей! Сообщает сайт Наша мама.

Дети начинают бояться родителей
Чтобы все знать про своего ребенка, с ним нужно дружить. Это особенно пригодится, когда малыш достигнет подросткового возраста. Но разве можно дружить с тем, кого боишься? Вряд ли. Помни, родители для ребенка должны быть наставниками, а не карателями.

Исчезает доверие
Ученые доказали, что крик влияет на ребенка также, как и физическое наказание. В результате, он замкнется в себе, и в доверительных отношениях можно будет только мечтать. Когда хочется кричать, просто выйди из комнаты и подожди, пока успокоишься.

У ребенка в будущем будет мигрень
Врачи говорят, что дети, которых в детстве кричали (или били), гораздо чаще страдают от хронической формы мигрени. Кроме того, детские страхи часто становятся предпосылкой состояния тревоги в взрослом возрасте, и даже могут привести к суицидальным мыслям.

У ребенка может развиться лишний вес
Если ребенок находится в стрессовом состоянии в семье, весьма вероятно, что рано или поздно он начнет заедать. Об этом говорят исследования американских ученых. Кроме того, детей, которых постоянно унижали, ждут гормональные всплески и слабая нервная система. Поэтому, даже если ребенок 100 раз неправа, от крика лучше воздержаться.

Ребенок тоже будет кричать
Родители – пример для детей. Поэтому, если в семье малыш слышит крик, он будет делать точно так же. Естественно, что это помешает ему, как в построении дружеских отношений, так и в поиске пары. Ведь, кто захочет жить с тем, кто НЕ умеет контролировать эмоции? На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: edinstvennaya.ua

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