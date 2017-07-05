Почему не стоит покупать ребенку книги с иллюстрациями

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Именно с таким выводом выступили эксперты.

Исследователи из Университета Суссекса не советуют родителям покупать детям книги, в которых слишком много картинок. В ходе исследования ученые обнаружили: если на страницах книг было больше одной иллюстрации, дети учили меньше новых слов.

В исследовании принимали участие дети в возрасте 3 лет. Исследователи читали участникам сборника рассказов с одной или несколькими иллюстрациями на каждой странице. Картинки знакомили детей с новыми словами. Специалисты заметили: дети, которым читали рассказы из 1 картинкой на каждой странице, изучили в два раза больше новых слов по сравнению с теми, кому читали книжки, на страницах которых было по 2 картинки или больше.

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Затем специалисты попытались в процессе чтения указывать детям на нужные иллюстрации с помощью жестов. Благодаря этому участники смогли изучить больше слов, когда на страницах было несколько иллюстраций. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: meddaily.ru

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