Почему не стоит лечить детский дисбактериоз
На самом деле потому, что такого диагноза просто не существует, сообщает сайт Наша мама.
Ни один анализ кала не дает полного представления о том, какие микроорганизмы живут на стенках кишечника. Предел наших знаний – микрофлора в просвете кишечника. Но по ней нельзя судить об общей картине. Итак, анализ кала на дисбактериоз у ребенка совершенно ничего не определяет. А если нет диагноза, то нет необходимости его искать и лечить.
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Что делать? Если у ребенка понос, рвота, температура, боли и другие признаки кишечной инфекции, нужно определять их виновника. При холере, сальмонеллезе, дизентерии и других заболеваниях сдают анализ на возбудителя, определяют его и исследуют, к каким препаратам он чувствителен. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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