Почему не стоит лечить детский дисбактериоз

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

На самом деле потому, что такого диагноза просто не существует, сообщает сайт Наша мама.

Дисбактериоз у детей – самый грандиозный обман, поскольку такой болезни не существует. Его просто нельзя установить. И вот почему. Кишечник новорожденного сначала стерильный, потом его заселяют различные микроорганизмы, общим количеством примерно 3 тысячи. Среди них полезные, которые участвуют в пищеварении, обмене микроэлементов; нейтральные, их большинство, и вредные, которые вызывают заболевания. Количество микроорганизмов в кишечнике, а также их соотношение у каждого из нас разный: единой нормы нет. Все вместе они формируют микробиом – важный орган иммунной и пищеварительной систем человека.

Ни один анализ кала не дает полного представления о том, какие микроорганизмы живут на стенках кишечника. Предел наших знаний – микрофлора в просвете кишечника. Но по ней нельзя судить об общей картине. Итак, анализ кала на дисбактериоз у ребенка совершенно ничего не определяет. А если нет диагноза, то нет необходимости его искать и лечить.

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Что делать? Если у ребенка понос, рвота, температура, боли и другие признаки кишечной инфекции, нужно определять их виновника. При холере, сальмонеллезе, дизентерии и других заболеваниях сдают анализ на возбудителя, определяют его и исследуют, к каким препаратам он чувствителен. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.2mm.ru

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