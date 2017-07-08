Почему на работе тянет в сон?

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Тянет на сон

Они считают, что во всем виноват высокий уровень углекислого газа в офисах. За это у работников снижается концентрация внимания и они начинают медленнее принимать решения.

В открытом пространстве концентрация углекислого газа – примерно 380 частей на миллион.

В офисе она может достигать нескольких тысяч частей.

Происходит это из-за плохой вентиляции и большого скопления сотрудников.

Так что для того, чтобы работники лучше понимали, работодателям нужно не экономить на пространстве и лучше проветривать помещение.

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