Почему мужчины уходят от жен

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Не делай ошибки, за которые потом жалкуватимеш.

Неправильная самооценка
Ты любой ценой пытаешься привлечь его внимание, ежеминутно доказывая ему, как ты прекрасна. Безусловно, ты умная, добрая и красивая. Но стоит постоянно акцентировать на этом его внимание? Тем самым ты воспитываешь в своего мужа комплексы. Ведь какой бы замечательной ты не была, а доминировать должен он. Если твой любимый понимает, что ты можешь достичь большего, он может уйти. Поэтому не стоит явно демонстрировать ему свои успехи. Твой мужчина обязательно оценит все твои достоинства без навязчивой демонстрации.

Его прошлое и ваше будущее
Совсем не все мужчины готовы рассказать тебе во всех подробностях о том, что было в их жизни до тебя. И совсем не стоит превращаться в детектива и выпытывать все подробности его отношений с другими женщинами. А потом ревновать, упрекать, устраивать скандалы. Все это глупо и никому не нужно. Не стоит ворошить прошлое. Сейчас твой любимый с тобой – и это главное. Никогда первой не начинай разговоры о вашем совместном будущем. Твой мужчина должен первым начать этот разговор. Планировать свое будущее постепенно начинайте с планов на уикенд, потом на отпуск. И лучше, если свои варианты предложит именно он.

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Не будь пилой!
Постоянную критику не любит никто. Не стоит указывать своему избраннику на его недостатки и пытаться “подтянуть” его до своего идеала. Никогда не позволяй себе ни одного плохого слова в адрес его друзей. Если он тебя познакомил с ними – это уже прекрасно. Это признак доверия и признания тебя. Кроме того, твой избранник явно хочет похвастаться перед тобой своими друзьями и ждет, что ты оценишь их. Если он не спрашивает твоего мнения, не начинай разговора о конкретном человеке. Твой парень не поймет, почему женская интуиция подсказывает тебе, что старого друга надо бросить в беде самого.

Откровенность не безгранична!
Конечно, вы должны доверять друг другу. Но это не означает, что нужно рассказать любимому все-все! Ему совсем не обязательно знать, как и сколько раз ты сходила с ума от мужчин и сколько уникальных преимуществ у них было. Не нужно твоему любимому знать и множество других подробностей твоей жизни. О многочисленные наследственные и приобретенные болячки тоже лучше пока промолчать. Лучше всего будет, если он никогда не узнает. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: gigamir.net

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