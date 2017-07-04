Почему мужчин часто “тянет” на секс?
1. Женщина сексуальная
Давно известно, что мужчины думают о сексе гораздо чаще женщин, однако в большинстве случаев все начинается с внешности женщины — ни один мужчина не устоит перед мыслью о обладательницу сексуальных ягодиц, соблазнительно обтянутых миниатюрными шортиками. Разумеется, секс всегда остается сексом, но секс с сексуальной женщиной делает сам процесс куда более приятным — и еще и позволяет похвастаться друзьям. Вот почему, если женщина сексуальна и проявляет малейший интерес к мужчине, он сделает все возможное, чтобы заняться с ней сексом.
2. Скука
Мужчины и женщины справляются со скукой по-разному: женщины отправляются за покупками, в салон красоты или смотрят романтические фильмы, а мужчины борются со скукой с помощью секса или его подобия. Для мужчины секс — своеобразный способ «убить время» и придать обычному дню немного остроты, приятно и отнимающее время занятие. Вот почему, если мужчина говорит женщине, что ему скучно, скорее всего, он хочет заняться с ней сексом.
3. Секс лучше мастурбации
Эта причина, пожалуй, одинаково значима и для мужчин, и для женщин — действительно, можно заменить удовольствие от качественного секса с опытным партнером мастурбацией? Хотя для большинства мужчин мастурбация — действие вполне привычное, сами мужчины признают, что со временем эта самая простая и самая легкая альтернатива секса приедается. Секс же, тем временем, не только куда приятнее, но и повышает мужскую самооценку.
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