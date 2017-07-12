Почему иногда ребенку стоит выплакаться
На самом деле, ничего плохого в детских слезах нет, сообщает сайт Наша мама.
Чем полезен детский плач?
В первую очередь, слезы (бесполезности, а не истерические) помогают ребенку сбросить эмоциональное напряжение. Таким образом, переживания выходят наружу, не трансформируясь в психосоматические заболевания. Поэтому, прежде, чем просить малыша успокоиться, попробуйте понять, чем вызвана такая бурная реакция.
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Что делать родителям во время детского плача?
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос гармоничным человеком, ни в коем случае не стыдите ее за слезы. Иначе в сознании крохи сформируется неправильное представление о том, что нужно всегда подавить негативные эмоции. Кроме этого, важно дать понять своему чаду, что плакать – это нормально как для девочек, так и для мальчиков. При этом совсем не обязательно словесно утешать малыша, достаточно будет ваших объятий и прикосновений.
При необходимости старайтесь всегда говорить с ребенком о том, что его волнует. Так вы будете понимать, что происходит с сыном или дочерью. И самое главное – научится в нужный момент говорить “нет”. В противном случае малыш может воспользоваться вашей уязвимостью и начать манипулировать вами. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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