Почему детей нельзя строго наказывать
Новое исследование обнаружило, что это неэффективно, сообщает сайт Наша мама.
Во время исследования они просили участников пройти через простой тест, который включает несколько вспышек на экране. Добровольцы должны были решить, было число этих вспышек больше или меньше 5 с помощью нажатия клавиш. Однако участники эксперимента уже знали, что при нажатии одной из двух клавиш они получат немного болезненный удар током. Ученые предположили, что добровольцы будут нажимать на неприятную клавишу более медленно из-за страха перед последствиями. В реальности, произошло нечто совершенно противоположное. Добровольцы жали на эту клавишу быстрее, чем раньше.
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Все это доказывало, что наказание само по себе недостаточное для того, чтобы остановить нежелательное поведение. В поисках причины этого были продолжены эксперименты. И снова добровольцам предложили две клавиши одну со слабым разрядом тока, а другую – с более сильным. Участники снова давили на первую клавишу быстрее, как показало наблюдение. По мнению ученых, наказание не всегда подавляет плохое поведение. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: medikforum.ru
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