Почему детей нельзя строго наказывать

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Новое исследование обнаружило, что это неэффективно, сообщает сайт Наша мама.

Строгие родители убеждены, что они воспитывают в своих детях чувство дисциплины, что помогает им вести себя лучше. На самом деле наказание ребенка только побуждают его к продолжению тех действий, которые вызвали гнев папы и мамы. Это исследование полностью противоречит выводам других ученых, которые утверждают, что политика кнута и пряника является эффективной в деле воспитания ребенка. Сейчас же немецкие психологи выяснили, что дети прекращают демонстрировать нежелательное поведение только в том случае, если получают альтернативу, а не жесткую критику и наказания. Но когда ребенок за плохое поведение карается без всяких других альтернатив, это поведение не будет прекращено, как установили ученые из Университета Вюрцбурга.

Во время исследования они просили участников пройти через простой тест, который включает несколько вспышек на экране. Добровольцы должны были решить, было число этих вспышек больше или меньше 5 с помощью нажатия клавиш. Однако участники эксперимента уже знали, что при нажатии одной из двух клавиш они получат немного болезненный удар током. Ученые предположили, что добровольцы будут нажимать на неприятную клавишу более медленно из-за страха перед последствиями. В реальности, произошло нечто совершенно противоположное. Добровольцы жали на эту клавишу быстрее, чем раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Почему родителям нельзя спать с ребенком: рассказывает Комаровский
 
Все это доказывало, что наказание само по себе недостаточное для того, чтобы остановить нежелательное поведение. В поисках причины этого были продолжены эксперименты. И снова добровольцам предложили две клавиши одну со слабым разрядом тока, а другую – с более сильным. Участники снова давили на первую клавишу быстрее, как показало наблюдение. По мнению ученых, наказание не всегда подавляет плохое поведение. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: medikforum.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr