Почему болеет ваша печень?

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Болит

Высокий риск “получить” заболевание печени, такое как цирроз у людей, которые страдают от ожирения. Высокое количество отложений жира вызывает жировую болезнь печени, которая не сулит ничего хорошего.

Пагубное влияние на печень вызывается избытком соли</b>. Люди, которые злоупотребляют солеными блюдами, рискуют стать жертвами жирового гепатоза в результате нарушения водного баланса этого важнейшего для работы организма органа.

Также, проблемы с печенью могут быть обусловлены сахарным диабетом – это хроническая болезнь увеличивает вероятность болезней печени на 50%. Так, при інсуліновому дисбалансе, как и в случае со злоупотреблением солью, печень подвергается жировом гепатоза.

Еще один фактор, который больно бьет по печени – курение. Табачный дым влияет на этот орган опосредованно, вызывая окисление организма в целом, в результате чего клетки печени начинают массово гибнуть.

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