Почему беременным стоит отказаться от диетической газированной воды
Ученые категорически против такого напитка во время беременности. Сообщает сайт Наша мама.
Новое исследование показало, что даже диетические газированные напитки в период беременности увеличивают риск того, что ребенок столкнется с набором лишнего веса в возрасте 7-ми лет. Во время исследования ученые сравнивали данные женщин, которые пили искусственно подслащенные напитки, сахарные напитки и воду. В результате выяснилось, что женщины, употреблявшие только воду, снизили риск развития ожирения у своих детей в среднем на 17 процентов. Если же жажда утоляет за счет газированных напитков, не содержащих сахара, которые считаются “диетическими”, то для здоровья будущего ребенка это ничуть не лучше, чем употребление полноценных напитков с сахаром.
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Кроме того, исследователи выяснили, что искусственно подслащенные напитки во время беременности также могут привести к преждевременным родам. Стоит отметить, что проблема детского ожирения – это растущая эпидемия. Сегодня каждый третий ребенок от 2-х до 19-ти лет страдает от избыточного веса или ожирения, что в будущем приводит к проблемам со здоровьем, вызывая риск сердечных заболеваний, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
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