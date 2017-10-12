Победительница “МастерШеф” показала, как развлекается в Париже
2017-10-12 11:22
Победительница “МастерШеф” показала, как развлекается в Париже
Елизавета Глинская поделилась новой фотографией, сделанной в столице Франции.
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Победительница кулинарного шоу “МастерШеф” активно ведет блог в Инстаграм и делится со своими подписчиками самыми яркими и интересными фото из своей жизни, передает Rus.Media. На этот раз Елизавета Глинская показала снимок, на котором она изображена в теплом пальто и сапожки.
Подписала она это фото так: “Paris…”, дав всем понять, где сейчас она находится.
Новая фотография вечно улыбающейся Лизы собрала около 700 лайков буквально за полчаса после того, как она поделилась ею в социальной сети. Уже появились и первые комментарии: “Лизочка, ты невероятная!”, “Какая вы красивая)))”, “Очень красивая!”.