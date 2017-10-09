Победительница “Холостяка” показала соблазнительные формы в бикини
2017-10-09 19:19
Победительница “Холостяка” показала соблазнительные формы в бикини
Фигура у Александры безупречна – и говорить нечего, поэтому фоловери заваливают ленту комментариями и комплиментами.
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Победительница первого сезона украинского шоу “Холостяк” устроила фитнес-тур в Доминикану или, как называет его сама Александра, это “Шульгин девичник”, передает Rus.Media.
Вместе с красавицей поехали на Карибское море еще 13 очаровательных девушек, которые учатся правильно питаться и заниматься спортом, благодаря чему в дальнейшем можно будет выглядеть так же безупречно, как и Шульгина.
На своей странице в Instagram Саша поделилась новой фотографией, на которой она в ярком бикини с морской звездой в руках.