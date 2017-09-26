Победительница Холостяка похвасталась свадебным платьем

despravda | 26.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-26 12:07

Победительница Холостяка похвасталась свадебным платьем
Поклонники назвали ее принцессой.

Победительница первого “Холостяка” взбудоражила поклонников фотографией в свадебном платье, передает Rus.Media.

Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

“Я так подумала. Можно уже и замуж выйти. Платье есть. Фотосессия в нем тоже”, – подписала кадр девушка.

Поклонники Шульгиной назвали снимок очень красивым и отметили, что ее будущему мужу очень повезет с любимым.

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