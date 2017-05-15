Победа Митрофанова помогла итальянцам во Всемирной серии бокса
15.05.2017 | Спорт | Комментариев нет|
Дмитрий Митрофанов приносит победу итальянцам во Всемирной серии бокса. 13 мая прошли заключительные поединки первого круга четвертьфинальных поединков этого сезона Всемирной серии бокса. Наиболее интересной для украинских болельщиков стала матчевая встреча команды из Италии – «Italia Thunder» и представителей Колумбии, ведь итальянцев в четвертьфиналах выступает украинец Дмитрий Митрофанов. Стоит отметить, что именно победа Дмитрия и принесла команде из Италии решающий победный балл и, как результат, заключительную победу в первых четвертьфинальных поединках. Итоговый результат – 3: 2 в пользу итальянцев.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым