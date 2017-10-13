По улицам Харькова ехал пьяный на самих дисках без резины

despravda | 13.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-10-13 10:11

По улицам Харькова ехал пьяный на самих дисках без резины
В полицию обратились свидетели такой езды.

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В Харькове патрульная полиция остановила Mercedes, водитель которого ехал без резины на колесах, передает Rus.Media. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Странную машину заметили жители города вечером в среду, 11 октября, и сообщили в полицию.

“Разыскав Mercedes, патрульные убедились, что авто было повреждено. В частности, на его колесах отсутствовала резина, а весь кузов, включая крышу, был усеян царапинами”, – сообщили в органах.

Водитель авто был пьян

В полиции также отметили, что водитель авто и пассажиры, явно, были в состоянии алкогольного опьянения. Однако пройти освидетельствование водитель поврежденной машины отказался.

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