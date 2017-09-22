По пропорциям лица можно узнать, человек может предать
Психологи из Университета Ніпіссінг (Канада) уверены: по лицу человека можно понять, склонен ли человек к измене. Так, те, кто имеет короткое и широкое лицо, чаще других нарушают клятву верности.
Было проведено два исследования, призванных показать сексуально активных и склонных к случайным связям людей. В первом исследовании принимали участие 145 студентов, которые находились в романтических отношениях. От добровольцев требовалось указать в анкетах особенности своего поведения в общении с другими людьми в целом и сексуального поведения в частности. А по фотографиям добровольцев специалисты определили показатель соотношение ширины и высоты лица. Во втором исследовании ученые оценили степень неверности добровольцев на примере 314 человек.
Выяснилось, что показатель соотношения ширины и высоты лица может точно сказать о сексуальную активность представителей обоих полов. Так, люди с квадратными и широкими лицами могут быть неверными своим партнерам, а связь между пропорциями лица и сексуальным поведением обусловлена уровнем гормона тестостерона во время полового созревания, пишет nastroenie.com.ua.