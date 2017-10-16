По пальцам мужчины можно судить о длине его пениса
2017-10-15 20:55
По пальцам мужчины можно судить о длине его пениса
Удивительно, но ученые действительно обнаружили корреляцию между длиной пальцев и размеров мужского полового органа.
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Недавно в издании «Азиатский журнал андрологии» опубликовали исследование, после которого мы иначе взглянули на свои пальцы — уважительнее, что ли, передает Rus.Media. Ведь, как оказалось, пальцы мужчины способны рассказать всему миру о размерах его пениса в эрегированном состоянии.
Ученые с фамилиями Чой, Ким Янг Юн несколько месяцев измеряли длину пальцев мужчин и их длину пенисов в эрегированном состоянии, пока не пришли к следующему выводу: чем короче твой указательный палец по отношению к безымянному, тем больше вероятность, что девушка, когда ты разденешься, восторженно воскликнет: «Ну ничего себе!» То есть тем дольше у тебя пенис!
Подобная связь между длиной пальцев и пениса можно связать с воздействием тестостерона на плод в пренатальной стадии. Высокий уровень тестостерона в утробе матери стимулирует рост как пениса, так и безымянного пальца.
Подозреваем, что у изобретателя рукавиц разница между длиной указательного и безымянного пальца была значительной.