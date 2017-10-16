По дороге в больницу скончался актер Дмитрий Марьянов
2017-10-16 07:47
По дороге в больницу скончался актер Дмитрий Марьянов
Умирающего артиста друзья повезли в больницу сами, потому что в скорой было очень много звонков. Звезде Выше радуги было всего 47 лет.
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Вечером 15 октября появилась информация о том, что не стало актера Дмитрия Марьянова, передает Rus.Media. Он умер по дороге в больницу, что находится в подмосковной Лобне. Туда его привезли друзья, после того, как в “скорой” им заявили, что сегодня очень много вызовов.
Дмитрий жаловался на здоровье друзьям, с которыми отдыхал на даче, с самого утра 15 октября. Мол, трудно ходить и очень болит спина. Даже пытался поспать, но легче не стало. После обеда ему стало хуже, упал и потерял сознание. Друзья сразу же позвонили в “скорую помощь”, но когда поняли, что медики не приедут, решили быстро везти актера на своей машине. Но увы! – спасти артиста не удалось. Он скончался по дороге к врачу. Правда, чуть позже появилась информация, что друзья актера решили сами отвезти Марьянова на авто из-за пробок на шоссе, мол, так будет быстрее, а “скорая” может попасть в пробку. Но не успели. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Директор Марьянова подтвердил, что актер действительно внезапно умер.
– Да, это правда, – ответила директор артиста Алевтина. – Извините, я не могу говорить.
Дмитрий Марьянов стал известным после роли в детском фильме “Выше радуги” Георгия Юнгвальд-Хилькевича в 1986 году. Школьник Алик, которого сыграл юный Марьянов был непохож на своих сверстников – одевался странно, вел себя не как обычные подростки и очень запомнился зрителям.
Затем были съемки в “Дорогая Елена Сергеевна” Эльдара Рязанова, где он сыграл подростка, который пытается достать ключ от двери кабинета, где хранятся работы, чтобы внести изменения в них.
Молодого человека полюбили режиссеры – за мощную фактуру, харизму, за талант. Как признавалась позже, это было золотое время, актера буквально засыпали предложениями: фильмы “Кофе с лимоном”, “Танцующие призраки”, “Графиня де Монсоро” сделали его скоро звездой.
В 2000 году актер снялся в мелодраме “Президент и его внучка”. Затем последовали роли в сериалах “Дневник убийцы”, “Леди Мэр”, “Кавалеры морской звезды”, “Ростов-папа”, “Боец”.
Доставались ему и главные роли – он сыграл их в таких картинах, как “Одержимая”, “Взрослая дочь, или тест на…”, “Родители”, “черный город”, “Ночной гость”, “Как выйти замуж за миллионера”, “Игра в правду”, “Умельцы” и других.
С 2003 года Марьянов вступил в труппу Независимого театрального проекта. Вместе с Гошей Куценко, Маратом Башаровым, Константином Юшкевичем, Людмилы Артемьевой, Вячеславом Разбегаевым Марьянов играл в “Рикошет” Анатолия Певца и трех спектаклях Виктора Шамирова: “Ladies’Night”, “Белоснежка и другие” и “Игра в правду”.