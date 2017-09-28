Пневмофиброз легких: дыхательная гимнастика
2017-09-28 22:51
Пневмофиброз легких: дыхательная гимнастика
При пневмофіброзі легких являются дыхательные упражнения.
Дыхательная гимнастика при этой болезни
Прекрасными помощниками при пневмофіброзі легких являются дыхательные упражнения, которые способствуют улучшению функционирования органов дыхания, а также укреплению всего организма за снабжение кислородом, спали участков легких.
Для укрепления дыхательных органов есть много хороших методических упражнений, например, методы Бутейко, Стрельниковой.
Но не нужно придерживаться только таких методов, можно проделывать более легкие дыхательные упражнения, например, надувание шариков. А для большего эффекта от таких упражнений, лучше проводить их на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении. Вот несколько таких прекрасных упражнений: глубже вдохнуть, на некоторое время задержать дыхание и спокойно выдохнуть; во время вдоха потихоньку поднять руки вверх, резко выдохнуть и медленно опустить руки со звуком «ха»; несколько раз в день надувать воздушные шарики около 1 -2 минуты; также очень хорошее упражнение – это дуть через трубочку, опущенную в воду, около 2 -3 минут; стоя, ноги на ширине плеч, медленно наклоняться вперед, одновременно руки расставлять в стороны, при наклоне делать вдох при утягненому животе; следующее упражнение нужно выполнять лежа на спине (можно на полу), делать выдохи через рот, немного нажимая руками на диафрагму. По совместительству с вышеописанными дыхательными упражнениями, можно проделывать и другую гимнастику, которая способствует лучшей вентиляции легких, например, если пневмофиброз связан с бронхитом или пневмонией. Но помните одно правило – нельзя делать слишком тяжелую гимнастику при острой форме болезни, сначала подождите, чтобы организм немного восстановился, а затем, в случае улучшения, начинайте заниматься гимнастикой