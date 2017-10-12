Плохой характер? То через… недосыпание
Ученые выяснили, от чего возникают изменения в характере
Если у человека наблюдается хроническое недосыпание, она обязательно столкнется с серьезными проблемами со здоровьем. И это еще не все. Как показали исследования ученых из Университета Калифорнии (США), недосыпание (а речь идет о продолжительности сна менее 7 часов за ночь) меняет характер.
В отчете ученых говорится: “Стоит вам один раз проспать меньше семи часов, как в вашем мозгу и организме в целом начнутся необратимые изменения. И те, кто утверждают, что могут спать по шесть часов, к сожалению, обманывают себя и свое здоровье. Попытка выспаться в выходные дни не может компенсировать недосыпание в течение рабочей недели. Это не банк. Нельзя накопить долг, а потом погасить его позже”.
Исследователи утверждают, что из-за недосыпания человек теряет харизму и чаще начинает врать. Параллельно у него повышается риск снижения качества памяти, развития диабета, рака и болезни Альцгеймера, пишет gogetnews.info.
Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от кофе в вечернее время, как от компьютера, телефона и телевизора (минимум за час до отхода ко сну). Спиртное также не поможет вам заснуть, подчеркивают ученые.