Плохие Девчонки: 5 звезд Instagram с буйным нравом
2017-09-26 11:51
Плохие Девчонки: 5 звезд Instagram с буйным нравом
Молодость и буйный нрав связаны практически неразрывно! Многие из нас отличались «взрывным» характером в этот период жизни.
Не стали исключением и наши героини, передает Rus.Media.
1. Сара Снайдер
Этой девушке, похоже, действительно плевать что о ней думают окружающие. Знаменитость ей принес не столько роман с сыном Уилла Смита, сколько постоянные неожиданные выходки. Публике Сара запомнилась как капризная и независимая феминистка. Ну а настоящей «вишенкой на торте» стал приход девушки в суд в футболке со своим магшотом.
2. Аврида Бистрем
Аврида сочетает в себе две полные противоположности. С одной стороны – женственность и мечтательность. С другой – слава этой сорвиголовы. Понять эту девушку можно заглянув в ее Instagram. Увидев профиль в кремовых тонах сразу становится понятно – Аврида точно живет на неизвестной «розовом облаке».
3. Миллисент Хейлс
Миллисент живет в столице Великобритании и занимается тем, что снимает своих сумасшедших друзей, в числе которых, кстати, и Амбер Роуз. Ее снимки всегда получаются чрезвычайно дерзкими, но в то же время очень привлекательными.
4. Гайя Матисс
Праправнучка знаменитого французского импрессиониста живет в Нью-Йорке. Ее жизнь бьет ключом – с этим не поспоришь. Instagram Рощи пестрит ее фотографиями в бикини, а о такой насыщенной жизни как у нее, похоже, многие могут только мечтать.
5. Лея Шрегер
Феминистка, художник, основатель популярного арт-канала — все это про Лею Шрегер. Девушка работает под псевдонимом Сара Уайт, ни на минуту не переставая удивлять публику своими пикантными работами.