Пластиковая «зебра» появилась на дороге по ул. Гетьмана Полуботка (Фото)

magictr | 19.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Свеженанесенный пешеходный переход возле Пятницкой церкви отличается от другой дорожной разметки не цветом, а материалом.

Вместо краски использовали пластик. В то время как краску следует обновлять ежегодно, пластиковый переход может служить до 5 лет.

Кстати, пластиковая разметка нанесена и вдоль вул. Полуботка и вул. Шевченко — на участках от ул. Мира до перекрестка с вул. Гончей.

Источник: Управление ЖКХ Черниговского городского совета

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