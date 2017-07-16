Планируете готовить кабачки? Врачи предупредили об опасности таких блюд для здоровья
Врачи советуют употреблять кабачки при анемии, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваниях, для укрепления нервной системы. За большое содержание природных антиоксидантов употребление кабачков снижает риск развития онкологии. Однако, несмотря на всю пользу, для некоторых людей этот продукт противопоказан, пишет 24tv.ua.
Поэтому специалисты составили перечень факторов, при наличии которых употребление блюд из кабачков стоит ограничивать. Это касается, в частности, лиц, которые имеют язву или гастрит, особенно в период обострения. Также при проблемах с желчным пузырем или печенью. Кабачки не рекомендуют употреблять людям, которые страдают почечные
заболевания, связанные с нарушением вывода калия. Ведь соли калия, которые содержатся в этом овоще, могут откладываться в почках и формировать камни. Беременным женщинами с повышенной секрецией желудочного сока и почечной недостаточностью нельзя есть такие блюда.
А еще надо иметь в виду, кабачки во время приготовления впитывают много масла, поэтому это может привести к нарушению пищеварения, особенно, если масло некачественное.