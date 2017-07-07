Планируем роды: 4 важные советы

magictr | 07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Чтобы все прошло гладко, стоит заранее планировать роды, сообщает сайт Наша мама.

Найдите хорошего гинеколога
Можно полагаться на дежурную бригаду роддома, но в этом случае очень низка вероятность того, что все пройдет так как вы этого хотите. Выбрав врача заранее, вы обсудите с ним все свои пожелания, стараясь по максимуму просчитать все возможные варианты развития событий.

Не будьте слишком категоричны
Роды – процесс непредсказуемый и даже самый опытный врач не угадает их развитие. Не стоит с порога заявлять: “я за естественные роды, мне не нужна эпидуральная анестезия” или “я буду рожать без кесарева и стимуляции”. Обсудите с гинекологом любые возможности и попросите его объяснять свои действия, а также то, каким образом манипуляции будут сказываться на организме малыша.

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Обсудите обязательные пункты
Если для вас важно приложить малыша к груди сразу после появления на свет или принципиально рожать в положении сидя, обязательно уточните эти моменты. А если в процессе родов вы захотите изменить свое решение, то ориентируйтесь исключительно на личные ощущения.

Важные моменты
Прокол пузыря для стимуляции родовой деятельности, присутствие студентов-медиков на родах, наложения щипцов для родоразрешения, прививки по желанию мамы сделают в роддоме (гепатит В и БЦЖ) – все эти вещи требуют вашего вмешательства. Не забудьте обсудить их до того, как малыш появится на свет. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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