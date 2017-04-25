Планируем отдых: на майские праздники черниговцы будут иметь дополнительные выходные
В первой декаде мая в Украине может быть четыре дополнительные выходные. Три дня – обязательные, один – рекомендательный, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины № 850-р от 16.11.2016. 1 мая – День международной солидарности трудящихся, через который будет два выходных – 1 и 2 мая. Если учесть тот факт, что эти дни приходятся на понедельник и вторник, то на самом деле будет четыре выходных дня – с 29 апреля по 2 мая. 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день – обязательный выходной. И Кабинетом Министров Украины рекомендовано организациям и предприятиям с пятидневной рабочей неделей (с выходными в субботу и воскресенье) сделать выходным еще и 8 мая. А отработать его в субботу, 13 мая. Впрочем, 8 и 9 мая также приходятся на понедельник и вторник, поэтому в некоторых могут быть еще четыре выходных дня – с 6 по 9 мая.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым