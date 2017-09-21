План объездов мест перекрытия дорог на время спортивных соревнований ко Дню города
24 сентября в г. Чернигове будут проводиться легкоатлетические соревнования. В связи с этим, движение транспорта в центре города будет перекрываться ориентировочно с 10 часов 30 минут до 16 часов на следующих участках:
– проспект Мира в обоих направлениях от перекрестка с улицами Елецкой (бывшая улица Белинского) и Преображенской площади Дружбы народов (перекресток с улицами Вячеслава Черновола (бывшая улица Войкова) и Софии Русовой (бывшая улица 9-го января);
– улица Магистратская от Красной площади до перекрестка с улицей Кирпоноса (включая перекресток);
– улица Кирпоноса от улицы Магістратської до перекрестка с улицей Шевченко (включая оба перекрестка);
– улица Шевченко от перекрестка с улицей Кирпоноса до перекрестка с улицей Олега Міхнюка (бывшая улица Воинов-Интернационалистов);
– улица Олега Міхнюка (бывшая улица Воинов-Интернационалистов) от перекрестка с улицей Шевченко до перекрестка с улицей Гетьмана Полуботка;
– улица Гетмана Полуботка от перекрестка с улицей Олега Міхнюка (бывшая улица Воинов-Интернационалистов) до перекрестка с улицей Пушкина;
– улица Пушкина от перекрестка с улицей Гетмана Полуботка до перекрестка с улицей Шевченко.
Движение троллейбусов на маршрутах № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на период проведения соревнований будет прекращено.
Для автобусов городских маршрутов рекомендовано проезжать проблемные участки таким образом:
– № 1 – в сторону завода «ЧеЗаРа»: с улицы Ивана Мазепы (бывшая улица Щорса) по улице Ремесленной (бывшая улица Комсомольская), по проспекту Победы, через проспект Мира и далее по маршруту. В обратном направлении: с проспекта Победы по улицам Пятницкой, Киевской, через проспект Мира, в улицу Ивана Мазепы (бывшая улица Щорса) и далее по установленному маршруту;
– № 2 – отправка рейсов в 10.07 час. и в 13.30 час. будет осуществляться от остановки гостиница «Градецкий» (в направлении дачного массива «Равнополье») по проспекту Мира по маршруту в прямом и обратном направлениях;
– № 2а – в направлении психоневрологической больницы: будет двигаться по проспекту Победы, улице Ивана Мазепы (бывшая улица Щорса), Любецкая, Вячеслава Черновола (бывшая улица Войкова), проспекту Мира и далее по маршруту. В обратном направлении: с проспекта Мира по улицам Вячеслава Черновола (бывшая улица Войкова), Любецкой, Ивана Мазепы (бывшая улица Щорса), и далее до железнодорожного вокзала;
– № 3 – в сторону дачного массива «Киенка»: с улицы Киевской через проспект Мира по улицам Ивана Мазепы, Ремесленной, проспекту Победы и далее по маршруту. В обратном направлении: с проспекта Победы через проспект Мира, по улицам Пятницкой, Киевской и далее по установленному маршруту;
– № 5 (отправление рейсов с 9 час. до 16 час.) и № 18 (отправление рейса в 11.50) будет осуществляться по установленным маршрутам от остановки «Городская больница №1»;
– № 7 – в сторону реки Десна: с проспекта Мира по улицам Вячеслава Черновола (бывшая улица Войкова), Любецкой, Ивана Мазепы, Ремесленной (бывшая улица Комсомольская), Єлецькій (бывшая улица Белинского), Толстого и далее по установленному маршруту. В обратном направлении: по маршруту по проспекту Победы, далее по улице Пятницкой, Котляревского, на проспект Мира и далее по маршруту;
– № 8, 11, 12, 14, 43 – по установленным маршрутам через проспект Мира в прямом и обратном направлениях;
– № 15, 25 – в направлении «Пяти углов»: с улицы Любецкой по улицам Ивана Мазепы (бывшая улица Щорса), Ремесленной (бывшая улица Комсомольская), по проспекту Победы через проспект Мира и далее по установленным маршрутам. В обратном направлении: с проспекта Победы по улицам Пятницкой, Софии Русовой (бывшая улица 9 января), Вячеслава Черновола (бывшая улица Войкова), Любецкой и далее по установленным маршрутам;
– № 16, 44 – в направлении Красного моста: с проспекта Победы по улицам Ремесленной (бывшая улица Комсомольская), Єлецькій (бывшая улица Белинского), Преображенской, Пушкина, Шевченко и далее по установленным маршрутам. В обратном направлении: по улицам Шевченко, Молодчего, проспекта Победы через проспект Мира и далее по установленным маршрутам;
– № 17 – в направлении дач села Новоселовка: по улицам Ивана Мазепы (бывшая улица Щорса), Киевской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
– №№ 20, 24, 24а, 37 – с вокзала будут двигаться по проспекту Победы через проспект Мира до улицы Пятницкой, на улицу Котляревского, проспект Мира и далее по установленным маршрутам. В обратном направлении: по улицам Вячеслава Черновола (бывшая улица Войкова), Любецкой, Ивана Мазепы (бывшая улица Щорса), проспект Победы, железнодорожный вокзал;
– № 23 – в направлении железнодорожного вокзала по улице Любецкой по улице Ивана Мазепы (бывшая улица Щорса), до железнодорожного вокзала в прямом и обратном направлениях;
– № 27 – в сторону Александровки: с проспекта Мира по улицам Вячеслава Черновола (бывшая улица Войкова), Любецкой, Ивана Мазепы (бывшая улица Щорса), Ремесленной (бывшая улица Комсомольская), Єлецькій (бывшая улица Белинского), Преображенской, Пушкина, Шевченко и далее по маршруту. В обратном направлении: по улицам Шевченко, Молодчего, проспекту Победы, улицам Пятницкой, Котляревского на улицу Гончую;
– № 30 – в направлении нефтебазы: по проспекту Мира, улицам Вячеслава Черновола (бывшая улица Войкова), Любецкой, Ивана Мазепы (бывшая улица Щорса), и далее по установленному маршруту. В обратном направлении: по улицам Шевченко, Молодчего, проспекту Победы, улицам Пятницкой, Котляревского, проспекту Мира и далее по маршруту;
– № 33 – в сторону ТЦ «Эпицентр»: с проспекта Мира по улицам Преображенской, Гончій (бывшая улица Горького), проспекта Победы, улицах Пятницкой, Котляревского, проспекту Мира и далее по маршруту. В обратном направлении: с проспекта Мира по улицам Вячеслава Черновола (бывшая улица Войкова), Любецкой, Ивана Мазепы, Ремесленной (бывшая улица Комсомольская), Єлецькій (бывшая улица Белинского) на проспект Мира и далее по маршруту;
– № 35 – в направлении микрорайона ЗАЗ: по проспекту Победы через проспект Мира, улицах Пятницкой, Киевской, Ивана Мазепы (бывшая улица Щорса) и далее по установленному маршруту. В обратном направлении: по маршруту;
– № 39 – в направлении Александровки: с улицы Вячеслава Черновола (бывшая улица Войкова) по улицах Любецкой, Ивана Мазепы (бывшая улица Щорса), Ремесленной (бывшая улица Комсомольская), Єлецькій (бывшая улица Белинского), Преображенской, Пушкина, Шевченко и далее по маршруту. В обратном направлении: с улицы Шевченко по улице Молодчего, проспекту Победы, улицам Пятницкой, Софии Русовой (бывшая улица 9-го января), через проспект Мира, улицы Вячеслава Черновола (бывшая улица Войкова) и далее по установленному маршруту;
– № 42 – в сторону завода «ЧеЗаРа»: по проспекту Мира, улицах Котляревского, Пятницкой, Киевской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.
На время проведения указанных выше соревнований общественный транспорт не будет придерживаться установленного расписания движения маршрутных транспортных средств, их количества и интервала движения между ними с учетом регулирования движения регулировщиками в местах организованных переездов через перекрытые участки улиц и проспектов (перекресток: проспекта Мира с проспектом Победы и проспекта Мира с улицами Киевской и Ивана Мазепы).
Источник: управление транспорта и связи городского совета
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