Пять сигналов, что организм страдает
14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Ломкость волос и ногтей свидетельствует о дефиците витаминов группы В и кальция. Их много в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельнозерновому хлебу.
Кровоточивость десен. В организме не хватает витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах. Также можно попить настой шиповника или отвар сосновой хвои.
Плохой сон и раздражительность. Может означать дефицит магния и калия. Эти микроэлементы содержатся в кураге, черносливе и свекле.
Ночные судороги свидетельствуют о недостатке магния и калия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Три наиболее опасные болезни груди
Гусиная кожа на локтях. Это явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Клубнично-сметанкове желе
- Медовый коктель