Пять сигналов, что организм страдает

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Сигналы организма

Ломкость волос и ногтей свидетельствует о дефиците витаминов группы В и кальция. Их много в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельнозерновому хлебу.

Кровоточивость десен. В организме не хватает витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах. Также можно попить настой шиповника или отвар сосновой хвои.

Плохой сон и раздражительность. Может означать дефицит магния и калия. Эти микроэлементы содержатся в кураге, черносливе и свекле.

Ночные судороги свидетельствуют о недостатке магния и калия.

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Гусиная кожа на локтях. Это явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.

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