Пять признаков, что вам нужны серьезные отношения
17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Человек рассказывает о том, что думает и чувствует, и дает возможность высказаться вам.
Партнер представляет вас своим друзьям или хочет познакомить со своей компанией.
У парня или девушки разнообразную жизнь, которая не зациклена только на отношениях. Человек находит время на работу, хобби, семью, друзей. У нее есть нечто, от чего глаза начинают гореть, и это не только вы.
Партнеру нравятся в вас вещи, которые отличают вас от других, а не только те, что традиционно считаются привлекательными.
Он спрашивает совета или вашего мнения так же часто, как советует сам.
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