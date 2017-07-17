Пять признаков, что вам нужны серьезные отношения

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Серьезные отношения

Человек рассказывает о том, что думает и чувствует, и дает возможность высказаться вам.

Партнер представляет вас своим друзьям или хочет познакомить со своей компанией.

У парня или девушки разнообразную жизнь, которая не зациклена только на отношениях. Человек находит время на работу, хобби, семью, друзей. У нее есть нечто, от чего глаза начинают гореть, и это не только вы.

Партнеру нравятся в вас вещи, которые отличают вас от других, а не только те, что традиционно считаются привлекательными.

Он спрашивает совета или вашего мнения так же часто, как советует сам.

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