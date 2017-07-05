Пять опасных признаков половых заболеваний
Боль при мочеиспускании.
Жжение и зуд в области половых органов.
Необычные выделения из влагалища (неприятный запах, странный цвет) или міжменструальна кровь.
Боли внизу живота.
Неприятные ощущения во время секса.
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У каждого пятого инфицированного болезнь принимает хроническую форму и лечится с большим трудом, кроме того, подобные инфекции склонны постоянно “затухать” и “возвращаться” с новой силой. Если недолечили или вообще не лечить инфекцию, это может “отразиться” дисбактериозом влагалища, воспалением ее стенок, слизистой оболочки матки, спайками и непроходимостью маточных труб. Как следствие – невозможность зачать, угрозы выкидыша и замершей беременности, опасность преждевременных родов. У мужчин – нарушение эрекции, бесплодие, снижение чувствительности во время секса, простатит и прочие неприятности.
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