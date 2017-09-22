Пьяный россиянин напал на Корюковский суд
22.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Нерядовое событие произошло в Корюковке. Гражданин Российской Федерации (житель Иркутской области), который въехал в Украину через пункт пропуска «Сеньковка», находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотел найти помещение корюковского гостиницы «Полесье». Но муж перепутал и подошел к помещению Корюковского районного суда.
Россиянин начал стучать в металлопластиковые двери, но никто не открывал.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Затем мужчина разбил двери и пытался попасть внутрь здания.
Дебошира задержала полиция.
Известно, что мужчина приехал в Корюковку для наладки станков фабрики технических бумаг.