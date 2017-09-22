Пьяный россиянин напал на Корюковский суд

magictr | 22.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Нерядовое событие произошло в Корюковке. Гражданин Российской Федерации (житель Иркутской области), который въехал в Украину через пункт пропуска «Сеньковка», находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотел найти помещение корюковского гостиницы «Полесье». Но муж перепутал и подошел к помещению Корюковского районного суда.

Россиянин начал стучать в металлопластиковые двери, но никто не открывал.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Затем мужчина разбил двери и пытался попасть внутрь здания.

Дебошира задержала полиция.

Известно, что мужчина приехал в Корюковку для наладки станков фабрики технических бумаг.

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