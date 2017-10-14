Пьяный черниговец «заминировал» школу
14.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове полицейские задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения выдумал историю о минировании одной из городских школ.
СБУ задержала «телефонного террориста», об этом сообщили сегодня в пресс-центре спецслужбы.
За ложные звонки с угрозами террористического характера лжеминер может оказаться за решеткой на шесть лет.
Действия правонарушителя квалифицируются по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Источник:Ракурс