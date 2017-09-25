Пьяный 11-классник разбился на мотоцикле

magictr | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Ночью 23 сентября в нейрохирургическое отделение Черниговской областной больницы с диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, алкогольное опьянение доставлен житель Гродненского района, 2000 года рождения.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Выяснилось, в пгт Седнев 22 сентября около 23.30 потерпевший, управляя незарегистрированным мотоциклом «Lifan», не справился с управлением , выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся.

В результате ДТП последний получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Пассажир мотоцикла 1999 года рождения, житель Гродненского района, от госпитализации отказался.

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