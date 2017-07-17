Пьяные подростки проломили стену в ресторане
17.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В субботу вечером нетрезвые молодые люди зашли к черниговского «Макдональдса» и направились к туалету. Вели они себя шумно.
После их визита в уборной работники заведения обнаружили разбитую гипсокартонную стену. Ее проломили ногами, потому что остались отпечатки обуви.
Этот факт ЧЕline подтвердили работники ресторана.
На место происшествия вызвали полицию. Хулиганов пока не нашли.
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