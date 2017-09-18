Пьяная женщина слонялась с украденной барсеткой по Рокоссовского (Фото)
18 сентября около девяти утра экипаж патрульной полиции прибыл на улицу Рокоссовского в одной из многоэтажек – жители пожаловались на неизвестную женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения ходила по подъезду и приставала к людям.
Пообщавшись с женщиной, полицейские выяснили, кто она и где живет, а еще обратили внимание на мужскую барсетку, которую она держала в руках. Сначала на вопрос патрульных женщина ответила, что барсетка ее, а когда правоохранители попросили осмотреть барсетку и нашли внутри документы, выданные на имя совсем другого человека, да еще и немалую сумму денег, женщина сразу отказалась от предыдущей версии и заявила, что сумка принадлежит ее знакомому, который живет в этом доме. Однако вспомнить, в какой именно квартире он живет, не смогла. К тому же жильцы дома сообщили, что видят ее впервые.
Проверяя данные из найденного паспорта, полицейские установили, что несколько часов назад владелец документа обратился в полицию с заявлением о похищении барсетки с документами и деньгами.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Источник: Патрульная полиция Чернигова
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